В Симферополе 2 декабря перекроют участок от Леси Украинки до Крымской Весны

Ограничения связаны с проведением реконструкции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе со 2 декабря для автомобилистов временно перекроют участок от улицы Леси Украинки до улицы Крымской Весны. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, запланированы ремонтные работы.

- В связи с проведением реконструкции переулка Мраморный вводится ограничение движения транспорта. Временное ограничение вводится с 06.00 часов 2 декабря 2022 до 06.00 часов 30 апреля 2023 года, - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что набережную в Алуште перекроют на время ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 1 декабря.

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