Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крыма от РФ не может быть речи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Иван Макеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крымского полуострова от РФ не может быть речи.
- Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории РФ, какoго-то другого понимания здесь быть не мoжет, об этом не может быть и речи, - сообщил пресс-секретарь президента России.
Ранее президент Украины в интервью газете Financial Times заявил, что «будет только за», если киевским властям кто-то предложит вариант по возвращению полуострова «невоенным путем».
Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг заявление украинского СНБО Алексея Данилова о том, что на территории полуострова якобы были убиты «иранские инструкторы».
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