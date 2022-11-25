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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:03

Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крыма от РФ не может быть речи

Ранее Зеленский заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть полуостров «невоенным путем»
Екатерина НАЗАРОВА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Иван Макеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крымского полуострова от РФ не может быть речи.

- Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории РФ, какoго-то другого понимания здесь быть не мoжет, об этом не может быть и речи, - сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Украины в интервью газете Financial Times заявил, что «‎будет только за», если киевским властям кто-то предложит вариант по возвращению полуострова «‎невоенным путем».

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг заявление украинского СНБО Алексея Данилова о том, что на территории полуострова якобы были убиты «иранские инструкторы».

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