Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Иван Макеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крымского полуострова от РФ не может быть речи.

- Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории РФ, какoго-то другого понимания здесь быть не мoжет, об этом не может быть и речи, - сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Украины в интервью газете Financial Times заявил, что «‎будет только за», если киевским властям кто-то предложит вариант по возвращению полуострова «‎невоенным путем».

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг заявление украинского СНБО Алексея Данилова о том, что на территории полуострова якобы были убиты «иранские инструкторы».

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