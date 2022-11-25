Часть Симферополя и пригород останутся без воды на сутки

Более 50 улиц Симферополя, а также целый ряд близлежащих населенных пунктов останутся без воды на сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 50 улиц Симферополя, а также целый ряд близлежащих населенных пунктов останутся без воды на сутки. Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма», это связано с работами на очистных сооружениях и магистральном водоводе.

Так, с 21:00 28 ноября воды не будет в селах Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, СТ «Ивушки», селе Приятное Свидание, СТ «Союз», селах Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, микрорайонах Заводское, Фонтаны, Новониколаевка и Акъ-Мечеть.

Полный список улиц Симферополя, которые останутся без воды, опубликован в телеграм-канале предприятия.

– Основной объем работ планируем выполнить ориентировочно к 21:00 29 ноября, полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 (ориентировочно) 30 ноября. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприятие «Вода Крыма» приобрело 22 единицы спецтехники на 150 млн рублей. В планах приобретение еще пяти единиц.

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