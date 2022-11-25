В Крыму бесплатно выделят земельные участки у моря для участников СВО

В Крыму началось формирование фонда земельных участков, которые получат участвующие в СВО Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Власти Крыма определили на территории полуострова земельные участки, которые будут бесплатно выделены участком СВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Формируется фонд земельных участков, которые будут выделены крымчанам, участвующим в СВО. На сегодня определены участки в Сакском и Черноморском районах, площадь которых составляет половину от общей потребности, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, выделенные участки будут расположены недалеко от моря. На этих территориях планируется провести сети водоснабжения и электричества. Также будет приведена в порядок инфраструктура дорог. Все эти мероприятия власти намерены провести после принятия соответствующего регионального закона.

Ранее сообщалось, что жители Крыма, у которых есть какие-либо вопросы относительно гуманитарной помощи для участников СВО, могут обратитьсяглаве республики в соцсети «ВКонтакте».

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