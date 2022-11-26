Главный редактор «Комсомольской правды» поздравила Сергея Аксенова с днем рождения

Вклад Сергея Аксенова в развитие Крыма заслуживает глубочайшего уважения и признания. Фото: Сергей Аксенов/"ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов 26 ноября отмечает 50-летний юбилей. С днем рождения руководителя республики поздравила главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова.

- Сергей Валерьевич, Ваш жизненный путь полон многочисленных побед, достижений и прорывов. От всей души желаю Вам, чтобы и впредь удача сопутствовала Вам во всех делах! Пусть Вас всегда окружает любовь и преданность близких, друзей и соратников, - подчеркнула Олеся Носова.

Как отметила главный редактор «Комсомольской правды», вклад Сергея Аксенова в развитие республики заслуживает глубочайшего уважения и признания.

Напомним, Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы Молдавской ССР. 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым был назначен на должность председателя Совмина, а 14 апреля этого же года указом президента России Владимира Путина занял пост врио главы республики. Официально занял пост руководителя республики Сергей Аксенов 9 октября 2014 года.