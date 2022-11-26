Улица Ковыльная в Симферополе осталась без воды 26 ноября

Проблемы с водоснабжением ожидаются и на других улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварии на сетях дома по улице Ковыльная в Симферополе остались без воды до вечера 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00 26 ноября. Кроме того, проблемы с водоснабжением ожидаются на других улицах.

- На проспекте Победы, улице Куйбышева и улице Лермонтова снижено давление, - говорится в сообщении.

Напомним, более 50 улиц Симферополя, а также целый ряд близлежащих населенных пунктов останутся без воды 28 ноября. Это связано с работами на очистных сооружениях и магистральном водоводе.