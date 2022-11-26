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НовостиОбщество26 ноября 2022 10:25

Большинство коммунальных услуг подорожают в Крыму с 1 декабря

В среднем тарифы увеличатся на 8,8%
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Газоснабжение частных домов, которые отапливаются индивидуальными газовыми котлами, подорожает всего на 2,8%

Газоснабжение частных домов, которые отапливаются индивидуальными газовыми котлами, подорожает всего на 2,8%

Фото: Даниил ОПАРИН

Одной из самых волнующих тем для жителей Крыма остаются цены на коммунальные услуги. Как стало известно, большинство тарифов увеличатся уже с 1 декабря. Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ-контроль» Анатолий Петров, в среднем, они подорожают на 8,8%.

- На 11,4% подорожает отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоз бытовых отходов. При этом стоимость газа повысится на 8,5%, электроэнергии - на 9%, - подчеркнул Анатолий Петров.

Существенно подорожает, однако, не все. Так, газоснабжение частных домов, которые отапливаются индивидуальными газовыми котлами, с началом зимы станет дороже всего на 2,8%. Цены на содержание жилья, капремонт многоквартирных домов и проводное радио и вовсе останутся прежними.