Как изменятся цены на коммунальные услуги в Крыму с 1 декабря 2022 года

По данным Общественной палаты Крыма тарифы на электро и энергоснабжение повысятся значительно ниже уровня инфляции Фото: Архив "КП"

Одной из самых волнующих тем для жителей Крыма остаются цены на коммунальные услуги. Они регулярно растут, съедая часть месячного бюджета. «Комсомолка» узнала, как могут измениться цены на коммунальные услуги в Крыму с 1 декабря 2022 года.

По данным Общественной палаты Крыма, тарифы на электро и энергоснабжение повысятся значительно ниже уровня инфляции и будут едва ли не самыми доступными из всех субъектов Южного федерального округа. А следующее повышение цен ожидается только с 1 июля 2024 года.

Так, в следующем месяце повышение тарифов коснется холодного водоснабжения и водоотведения - до 11,4% на каждый ресурс, электроснабжения – на 9%, газоснабжения - 2,8%, отопления - до 11,4% и обращения с твердыми коммунальными отходами - 11,4%.

Больше всего жителям полуострова придется платить за отопление, водоснабжение и водоотведение. Так, цена за кубометр воды будет составлять 37,02 рубля. За отопление придется платить 2699,29 рублей за гигакалорию, а вывоз ТКО - 58,68 рублей с одного человека в месяц в городах и 46,94 рублей – в сельской местности.

Ранее тарифы ЖКХ повысились с 1 июля 2022 года. Соответствующий указ подписывал глава республики Сергей Аксенов. Тогда на 1,7% подорожало отопление, вывоз мусора, холодная вода и водоотведение. На 9% стало дороже электричество, на 9,6% - природный газ.

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