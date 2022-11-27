Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией

Мельничук: Крым является своеобразным маркером готовности Украины к переговорам с РФ Фото: Анна САДОВНИКОВА

«‎Крымский вопрос» - своеобразный маркер готовности Киева к каким-либо переговорам с Россией на фоне СВО, заявил политолог Сергей Мельничук в эфире радио «‎Спутник в Крыму».

- До тех пор, пока Зеленский обозначает свои притязания на Крым, можно говорить, что ни к каким переговорам он и украинская элита не готовы ни коим образом, - сказал он.

Ранее президент Украины заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем». Отреагировав на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крымского полуострова от РФ не может быть речи.

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