Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Несмотря на то, что синоптики в ближайшую неделю осадков в виде снега в Крыму не обещают, в Симферополе коммунальные службы готовы к борьбе с гололедом.
По словам директора МБУ «Город» Антона Гумена, в ведении в настоящее время находится 12 единиц коммунальной техники, до конца года ожидается поставка еще трех.
- Также проведена закупка противогололедного реагента в объеме 2 000 тонн и установлены 274 бокса по территории города, включая остановочные павильоны и места скопления людей, - добавил Гумен.
По его словам, в первую очередь от гололеда начнут обрабатывать мосты, спуски и круговые перекрестки.
Напомним, в Крыму на следующей неделе температура воздуха опустится до -1 градуса. Однако осадков не ожидается.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50