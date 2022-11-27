Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Несмотря на то, что синоптики в ближайшую неделю осадков в виде снега в Крыму не обещают, в Симферополе коммунальные службы готовы к борьбе с гололедом.

По словам директора МБУ «‎Город» Антона Гумена, в ведении в настоящее время находится 12 единиц коммунальной техники, до конца года ожидается поставка еще трех.

- Также проведена закупка противогололедного реагента в объеме 2 000 тонн и установлены 274 бокса по территории города, включая остановочные павильоны и места скопления людей, - добавил Гумен.

По его словам, в первую очередь от гололеда начнут обрабатывать мосты, спуски и круговые перекрестки.

Напомним, в Крыму на следующей неделе температура воздуха опустится до -1 градуса. Однако осадков не ожидается.

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