Депрессивный сакчанин ночью исписал непристойными словами дома и машины горожан

Фото: МВД по РК

В Саках задержан 34-летний местный житель, расписавший непристойными словами в ночное время стены домов и автомобили горожан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республики Крым.

- Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном и написал явку с повинной. Установлено, что ранее мужчина в поле зрения сотрудников полиции не попадал. Свой поступок он объяснил депрессией, - говорится в сообщении.

За вандализм на депрессивного мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали туалет в парке симферопольского поселка ГРЭС. Творческую активность неизвестные проявили ночью.

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