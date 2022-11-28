Ночью севастополец напал на пьяного мужчину и отобрал у него сумочку с деньгами

Ранее 18-летний подозреваемый в разбое привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Севастополе ранее судимый 18-летний парень напал на 44-летнего пьяного мужчину и обворовал его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

- На улице его (пострадавшего. - Прим. ред.) остановил незнакомый молодой человек и попросил закурить. Получив отказ в грубой форме, незнакомец нанес прохожему несколько ударов по лицу и когда потерпевший упал, нападавший открыто похитил его сумочку, в которой находился смартфон, пять тысяч рублей и банковская карта, - говорится в сообщении.

Смартфон парень сдал в ломбард, деньги потратил, а похищенную карту отдал знакомому, который с ее помощью оплатил покупку спиртного на две тысячи рублей. Оба были задержаны. В отношении налетчика возбуждено уголовное дело за разбой. Отмечается, что ранее он был судим за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что депрессивный сакчанин ночью исписал непристойными словами дома и машины горожан. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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