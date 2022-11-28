Прокуратура начала проверку после падения 11-летнего ребенка со сломанной качели в Керчи

В Керчи в минувшую субботу оборвались качели, на которых катался 11-летний мальчик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту падения 11-летнего мальчика с оборвавшейся качали в Керчи. Напомним, инцидент произошел 26 ноября 2022 года.

- Несовершеннолетний 2011 года рождения получил травму при падении с качели на игровой площадке, расположенной на площади Таврической в Керчи. В результате инцидента ребенок с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в учреждение здравоохранения, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее данный инцидент прокомментировал глава администрации Керчи Святослав Брусаков. По его словам, установленная площадка, где играл мальчик, была сертифицирована. Мальчик же в настоящее время находится под наблюдением врача.

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