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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:30

Двое пьяных крымчан задушили собаку соседа, один из них предстанет перед судом

Житель Крыма предстанет перед судом за убийство собаки, принадлежавшей односельчанину
Дмитрий Коренев
Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд

Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красногвардейском районе прокуратура направила в суд дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает орган предварительного расследования, в сентябре обвиняемый со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи в состоянии алкогольного опьянения, задушили собаку, принадлежащую односельчанину, – говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель»). Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что дедушка 10-летней крымчанки, которую загрызли ротвейлеры, получил два года лишения свободы. Сельчанин выпустил собак из вольера гулять по двору, где играли дети, и не уследил за питомцами.

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