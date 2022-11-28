Двое пьяных крымчан задушили собаку соседа, один из них предстанет перед судом

Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красногвардейском районе прокуратура направила в суд дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает орган предварительного расследования, в сентябре обвиняемый со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи в состоянии алкогольного опьянения, задушили собаку, принадлежащую односельчанину, – говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель»). Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что дедушка 10-летней крымчанки, которую загрызли ротвейлеры, получил два года лишения свободы. Сельчанин выпустил собак из вольера гулять по двору, где играли дети, и не уследил за питомцами.

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