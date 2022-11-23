Дедушку 10-летней крымчанки, которую загрызли ротвейлеры, осудили на два года лишения свободы

После смерти ребенка сельчанин усыпил опасных питомцев. Фото: пресс-служба крымского Следкома

В Крыму вынесли приговор 54-летнему жителю поселка Советский, по вине которого от клыков ротвейлеров погибла его 10-летняя внучка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, жуткая история произошла 10 мая 2022 года. На майские праздники родители привезли двух своих дочек 10 и 14 лет погостить к деду за город. Сельчанин содержал у себя дома двух ротвейлеров, которых днем, пока девочки играли во дворе, решил выпустить из вольера размять лапы. К несчастью, псы проявили агрессию и набросились на младшую из девочек. Ребенок получил тяжелые рваные раны туловища, с которыми его доставили в больницу, однако спасти не сумели - девочка умерла на операционном столе.

Мужчину осудили по части 1 статьи 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности несовершеннолетней. Суд учел и то, что крымчанин не соблюдал требования ФЗ и закона РК об ответственном обращении с животными.

- В рамках расследования уголовного дела был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий с целью установления полноты картины совершенного преступления и событий, ему предшествующих: допрошен широкий круг лиц из числа соседей, родственников, знакомых, медработников, проведен ряд экспертиз, - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и написал явку с повинной. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, ранее КП-Крым стали известны некоторые подробности жуткой истории. В частности, девочки оказались мужчине не родными внучками. Однако он сильно переживал из-за трагедии, поэтому решил избавиться от собак и отравил их.

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