Задержана жительница Ялты, укравшая из банкомата шесть тысяч рублей

Фото: МВД по РК

В Ялте задержали местную жительницу, укравшую деньги из банкомата, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

58-летний симферополец, пополняя счет банковской карты, столкнулся со сбоем в работе банкомата и не обнаружил в итоге на счету шесть тысяч рублей.

- Как выяснили полицейские, денежные средства потерпевшего присвоила стоящая за ним в очереди к банкомату жительница Ялты. Когда женщина подошла к банкомату, то обнаружила в лотке купюроприемника оставленные шесть тысяч рублей и забрала их, - говорится в сообщении.

Полученные деньги злоумышленница потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ночью севастополец напал на пьяного мужчину и отобрал у него сумочку с деньгами. Ранее парень уже был судим за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью.

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