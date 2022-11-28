Матвиенко: на финансирование здравоохранения Крыма с 2014 года направили более 360 млрд рублей

На финансирование здравоохранения Крыма за восемь лет направлено более 360 млрд рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На финансирование здравоохранения Крыма за восемь лет направлено более 360 млрд рублей. Об этом сообщила на заседании Совета по региональному здравоохранению председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

– На финансирование отрасли здравоохранения Республики Крым с 2014 года было направлено более 360 млрд рублей из всех источников: федерального и регионального бюджетов, ТФОМС, бюджета правительства Москвы. Мы видим, что буквально за несколько лет качественно меняется здравоохранение республики, – сообщила Матвиенко.

Она отметила, что за эти годы система здравоохранения Крыма стала органичной частью российской системы здравоохранения, в республике выстроена трехуровневая модель оказания медицинской помощи, реализуются нацпроекты и федеральные программы. В регионе проведена модернизация региональной инфраструктуры, в том числе строительство, ремонт и приобретение оборудования для 61 медицинской организации.

Ранее сообщалось, что Крым до конца года дополнительно получит почти 600 млн рублей на повышение зарплат медицинским работникам.

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