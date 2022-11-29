Госавтоинспекция Крыма просит водителей «переобуть» машины к зиме

Фото: Госавтоинспекция Феодосии/Tg

Госавтоинспекция Крыма просит водителей республики заблаговременно подготовить машины к зимнему периоду, чтобы избежать риска ДТП на скользких дорогах.

- Скользкая или мокрая проезжая часть дороги увеличивает в несколько раз тормозной путь вашего автомобиля, к тому же не исключен занос при торможении. Надежность контакта колеса с дорогой - важнейший элемент управления автомобилем, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымские электрички с 11 декабря переходят на зимнее расписание. График движения пригородных поездов подкорректировали из-за снижения пассажиропотока.

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