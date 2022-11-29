В парламенте Крыма заявили, что украинская государственность не переживет зиму

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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, Украина будет не в состоянии пережить грядущую зиму.

- Украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика, - сказал Бобков РИА Новости.

Напомним, ранее глава Республики Крым назвал заявление киевских властей по возвращению полуострова неоригинальным. До этого советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что через полгода устроит прямое включение с набережной Ялты.

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