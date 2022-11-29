В Крыму начали производство танковых заграждений весом 1,2 тонны

Фото: Леонид Бабашов/Tg

На заводе в поселке Школьное Симферопольского района начали производство танковых заграждений, сообщил депутат Госдумы РФ из Крыма Леонид Бабашов.

- Тут построили крупное, современное предприятие по выпуску бордюров и тротуарной плитки. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности, - написал Бабашов в своем Tg-канале.

По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать до пяти тысяч бетонных тетраэдров ежемесячно, вес каждого - 1,2 тонны.

Ранее сообщалось, что в Крыму производители товаров для военных смогут получить заем до 30 миллионов рублей. Он будет выдаваться на срок от 12 до 36 месяцев под 1% годовых.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50