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НовостиЭкономика29 ноября 2022 11:06

В Крыму начали производство танковых заграждений весом 1,2 тонны

Мощности предприятия под Симферополем позволяют выпускать до пяти тысяч бетонных тетраэдров ежемесячно
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Леонид Бабашов/Tg

Фото: Леонид Бабашов/Tg

На заводе в поселке Школьное Симферопольского района начали производство танковых заграждений, сообщил депутат Госдумы РФ из Крыма Леонид Бабашов.

- Тут построили крупное, современное предприятие по выпуску бордюров и тротуарной плитки. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности, - написал Бабашов в своем Tg-канале.

По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать до пяти тысяч бетонных тетраэдров ежемесячно, вес каждого - 1,2 тонны.

Ранее сообщалось, что в Крыму производители товаров для военных смогут получить заем до 30 миллионов рублей. Он будет выдаваться на срок от 12 до 36 месяцев под 1% годовых.

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