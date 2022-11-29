В Крыму зарегистрировали случай свиного гриппа

Уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем эпидсезоне, который начался в сентябре, в Крыму зарегистрирован один случай свиного гриппа. Об этом сообщает телеканал «Миллет» со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлану Листопад.

– Зарегистрирован один случай на территории Крыма и идентифицирован как грипп H1N1. На данный момент больше случаев не зарегистрировано. Мы говорим про эпидемиологический сезон, который начался в сентябре. В последние несколько эпидсезонов, когда был ковид, грипп выявлялся крайне редко. Это были единицы – за весь эпидсезон два – три случая, – рассказала Листопад корреспонденту телеканала.

Она отметила, что эпидсезон в северных регионах России начинается раньше, «поэтому там грипп определяется в большем удельном весе». В южных регионах в середине-конце декабря и в период новогодних каникул обычно отмечается спад заболеваемости гриппами с последующим подъемом, который продолжается весь февраль и начало марта.

– У нас только начало [эпидсезона – прим. ист.]. Он будет. Будет подъем, будет грипп. Он не может циркулировать при такой миграции только в определенных субъектах, – заключила Листопад.

Ранее Светлана Листопад сообщала, что первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре. Жителям полуострова, которые беспокоятся о своем здоровье, рекомендуют пройти иммунизацию в ближайшие две недели

Напомним, свиной грипп выявлен уже в 55 регионах России, штамм А(H1N1)-2009 преобладает среди всех вариантов вируса на территории страны.

Еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России нарастает активность трех опасных вариантов вируса гриппа: A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B.

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