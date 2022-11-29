Цены на крымские вина могут вырасти из-за подорожания энергоносителей

Прогнозируется небольшое удорожание крымских вин Фото: Елена КРИВЯКИНА

Есть вероятность, что цены на крымские вина в ближайшее время могут вырасти из-за подорожания энергоносителей и всех составляющих в цикле производства напитка.

- Прогнозируется небольшое удорожание, учитывая, что дорожают и энергоносители, и все составляющие в производственном цикле - от закладки виноградников до производства самого вина, - рассказала первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в эфире «Радио Крым»

Ранее сообщалось, что большинство коммунальных услуг подорожают в Крыму с 1 декабря. На 11,4% подорожает отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоз бытовых отходов. При этом стоимость газа повысится на 8,5%, электроэнергии - на 9%.

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