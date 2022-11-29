В Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от гриппа

Фото: rospotrebnadzor.ru

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой подробно описано, как обезопасить себя от инфекций, пишет Крымская газета.

Напомним, ранее в Крыму зарегистрировали случай свиного гриппа. В последние несколько эпидсезонов, когда был ковид, грипп выявлялся крайне редко. Это были единичные случаи - за весь эпидсезон два-три больных.

Еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа: A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. В ведомстве добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.

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