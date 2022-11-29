С 1 декабря тарифы на электроэнергию в Крыму вырастут на 9%

С 1 декабря в Республике Крым на 9% вырастут тарифы на электроэнергию Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 декабря в Республике Крым на 9% вырастут тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, для горожан стоимость 1 киловатт-часа составит:

- при потреблении электроэнергии до 150 киловатт-часов в месяц – 3,93 рубля;

- от 150 до киловатт-часов в месяц – 4,98 рубля;

- свыше 800 киловатт-часов месяц – 6,62 рубля.

Крымчане, проживающие в сельской местности, будут платить за 1 киловатт-час:

- при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц – 3,71 рубля;

- при потреблении от 150 до 800 киловатт-часов в месяц – 4,62 рубля;

- при потреблении свыше 800 киловатт-часов в месяц – 6,62 рубля.

– ГУП РК «Крымэнерго» не устанавливает стоимость потребленной электроэнергии, а применяет тарифы в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам республики», – отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее Общественная палата Республики Крым поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, правительство РФ перенесло ежегодную индексацию тарифов за коммуналку с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Таким образом, в 2022 году будет двойное повышение платы (первый раз тарифы, как обычно, проиндексировали с 1 июля). Но зато на 2023 год тарифы заморозят, поэтому следующее повышение случится только с 1 июля 2024 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50