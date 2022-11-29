С 1 декабря тарифы на электроэнергию в Крыму вырастут на 9%

С 1 декабря в Республике Крым на 9% вырастут тарифы на электроэнергию
Фото: Даниил ОПАРИН
С 1 декабря в Республике Крым на 9% вырастут тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Так, для горожан стоимость 1 киловатт-часа составит:
- при потреблении электроэнергии до 150 киловатт-часов в месяц – 3,93 рубля;
- от 150 до киловатт-часов в месяц – 4,98 рубля;
- свыше 800 киловатт-часов месяц – 6,62 рубля.
Крымчане, проживающие в сельской местности, будут платить за 1 киловатт-час:
- при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц – 3,71 рубля;
- при потреблении от 150 до 800 киловатт-часов в месяц – 4,62 рубля;
- при потреблении свыше 800 киловатт-часов в месяц – 6,62 рубля.
– ГУП РК «Крымэнерго» не устанавливает стоимость потребленной электроэнергии, а применяет тарифы в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам республики», – отметили в пресс-службе предприятия.
Ранее Общественная палата Республики Крым поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги.
Напомним, правительство РФ перенесло ежегодную индексацию тарифов за коммуналку с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Таким образом, в 2022 году будет двойное повышение платы (первый раз тарифы, как обычно, проиндексировали с 1 июля). Но зато на 2023 год тарифы заморозят, поэтому следующее повышение случится только с 1 июля 2024 года.
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