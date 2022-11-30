В Крыму «Василий Лановой» и «Северное сияние» претендуют на корону Королевы Бала хризантем 2022

«Северное сияние». Фото: Юрий Югансон/Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма Никитский проходит голосование за самый красивый цветок Бала хризантем 2022.

«Василий Лановой». Фото: Юрий Югансон/Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Три крупноцветковые хризантемы соперничают в финале за звание Королевы – «Василий Лановой», «Сон в облаках» и «Северное сияние», - рассказали в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

«Сон в облаках». Фото: Юрий Югансон/Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Выразить симпатии самому красивому цветку можно на официальном сайте Сада, пройдя по этой ссылке.

Времени осталось совсем мало, потому что уже 1 декабря станет известно, какому цветку достанется корона! Решается также и судьба диадемы Принцессы Бала хризантем. Выбор сделать ой, как непросто, ведь в Никитском саду можно полюбоваться 500 сортами замечательного осеннего цветка.

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