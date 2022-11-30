По проливу действует штормовое предупреждение 30 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

По Керченскому проливу 30 ноября продолжает действовать штормовое предупреждение. За минувшие сутки паромные перевозки не осуществлялись ввиду сильного ветра.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 29 по 30 ноября паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись. По проливу действует штормовое предупреждение, - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

По прогнозам метеорологов, до вечера 30 ноября в проливе сохранится восточный, северо-восточный ветер до 12-17 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Осадков в этой зоне не ожидается.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была приостановлена 29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время на территории Республики Крым также было объявлено штормовое предупреждение до 1 декабря включительно в связи с усилением ветра.

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