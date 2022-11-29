Работа Керченской паромной переправы приостановлена 29 ноября из-за непогоды

29 ноября на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа паромов в Керченском проливе временно приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.

- 29.11.2022 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 18 метров в секунду), - говорится в сообщении.

Накануне по проливу было объявлено штормовое предупреждение, однако паромы продолжали функционировать штатно.

29 ноября на Крымском полуострове также действует штормовое предупреждение. В Крымском гидрометцентре предупредили, что сильные дожди на территории полуострова продлятся до среды. Больше всего ливни затронут всю южную часть региона и горы.

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