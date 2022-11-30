МВД Крыма привлеклкло к ответственности 13 дрифтеров

В Симферополе сотрудники полиции привлекли к ответственности дрифтеров
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сотрудники полиции привлекли к ответственности 13 дрифтеров, нарушавших ПДД на территории одного из супермаркетов Симферополя.
- Выявлено скопление граждан и транспортных средств, водитель одного из которых на автомобиле марки ВАЗ-21093 осуществлял опасные развороты. В отношении дрифтеров составлены 12 административных протоколов за различные нарушения ППД, - говорится в сообщении.
На 19-летнего организатора мероприятия, который находился за рулем ВАЗ-21093, составили протокол, в качестве наказания решением суда он был арестован на двое суток.
Напомним, недавно 18-летнего парня, который дрифтил на «Копейке» своей сестры, оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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