МВД Крыма привлеклкло к ответственности 13 дрифтеров

В Симферополе сотрудники полиции привлекли к ответственности дрифтеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 13 дрифтеров, нарушавших ПДД на территории одного из супермаркетов Симферополя.

- Выявлено скопление граждан и транспортных средств, водитель одного из которых на автомобиле марки ВАЗ-21093 осуществлял опасные развороты. В отношении дрифтеров составлены 12 административных протоколов за различные нарушения ППД, - говорится в сообщении.

На 19-летнего организатора мероприятия, который находился за рулем ВАЗ-21093, составили протокол, в качестве наказания решением суда он был арестован на двое суток.

Напомним, недавно 18-летнего парня, который дрифтил на «Копейке» своей сестры, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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