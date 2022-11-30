Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Крым 30 ноября

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил Крым 30 ноября.

- В 2019 году между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Южная Осетия подписано соглашение и план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, Крым готов обсуждать с Южной Осетией дальнейшие направления совместной работы.

Напомним, к 148-й годовщине со дня рождения премьер-министра Великобритании Черчилле КП-Крым подготовила факты о двух визитах политика на Крымский полуостров. Знакомство Черчилля с Крымом случилось в 1944-м году. Он принимал участие в 4-й Московской конференции, где союзники обсуждали важные вопросы послевоенного мироустройства.

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