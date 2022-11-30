Очереди на переправу через пролив в порту «Крым» ожидают 500 грузовиков

Штормовое предупреждение продолжает действовать в районе Керченского пролива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Паромная переправа через Керченский пролив ввиду непогоды с 29 ноября не работает. В настоящее время своей очереди в порту «‎Крым»‎ ожидают 500 грузовиков.

- В настоящее время в очереди в порту «‎Крым», в старом Аэропорту в Керчи около 500 грузовых машин, - сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

Шоферам рекомендуют для выезда с полуострова выбирать альтернативный маршрут - от Джанкоя до Таганрога. На дорогу потребуется порядка 12 часов.

Напомним, что паромы временно не работают и 30 ноября из-за штормового ветра. На территории Крымского полуострова также действует штормовое предупреждение до 1 декабря включительно в связи с усилением ветра.

В то же время продолжает действовать запрет на полеты в Крым. В последний раз Росавиация продлила режим ограничения до 3 декабря.

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