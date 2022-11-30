Фото: Леонид Бабашов/Tg

В Евпатории запускают производство отечественного интернет-кабеля, сообщил депутат Госдумы РФ из Крыма Леонид Бабашов.

- Встретился с коллективом предприятия «Евкабель», тут я был во время избирательной компании. Заводчан очень волнуют вопросы доставки материалов в Крым, от этого зависят более 100 рабочих мест. Несмотря на сложности, предприятие постоянно развивается, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, весной планируется запуск первой на юге России линии по производству отечественного интернет-кабеля 5,6 и 7-й категории.

В настоящее время компания «Евкабель» занята возведением нового цеха. Необходимое оборудование уже закуплено, однако из-за проблем с логистикой все еще находится в Ростове.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали производство танковых заграждений весом 1,2 тонны. Мощности предприятия под Симферополем позволяют выпускать до пяти тысяч бетонных тетраэдров ежемесячно.

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