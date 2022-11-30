Керчь закупила к зиме 550 тонн песка и 25 тонн соли

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

В Керчи в рамках подготовки к зиме закуплено 550 тонн песка и 25 тонн соли, подготовлено 195 тонн песчано-солевой смеси. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

– К работе в сложных погодных условиях готовы 6 единиц специализированной техники, это 5 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 1 трактор. На основных остановочных пунктах установлены емкости с песчано-солевой смесью для оперативной подсыпки, – добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Симферополе для борьбы с гололедом подготовлено 12 единиц коммунальной техники, в ближайшее время ожидается поставка еще трех.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50