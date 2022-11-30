В крымском Белогорске построят модульную котельную за 16,5 млн рублей

В Белогорске в 2023 году построят модульную котельную стоимостью 16,5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорске в 2023 году построят модульную котельную стоимостью 16,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам совещания по проблемным вопросам Белогорского района.

– В Белогорске в следующем году будет построена модульная котельная, стоимость работ составит 16,5 млн рублей. Также обсуждается вопрос строительства в городе новой котельной мощностью до 1 мегаватта, необходимые технические возможности для этого имеются, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что территорию пострадавшего от потопа интерната в Белогорске благоустроят за 10 миллионов рублей. Работы должны завершить до конца года.

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