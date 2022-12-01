В Крыму изменили график электричек на декабрь 2022

Расписание изменят временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники изменили движение электричек на первую половину декабря.

- Из-за путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2 изменяется расписание некоторых пригородных поездов на 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря , - сообщили в ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Внесены следующие корректировки на 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря 2022:

- поезд № 6929 Бахчисарай - Севастополь будет следовать до станции Мекензиевы Горы по действующему расписанию, а далее: Мекензиевы Горы 6.27:6.45; о.п.1529км 6.56:6.57; пл 1531км 7.01:7.02; Инкерман-1 7.05:7.06; Севастополь 7.17.

- поезд № 6932 Мекензиевы Горы – Симферополь 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря 2022 года отменяется на участке Севастополь - Мекензиевы Горы и назначается сообщением Мекензиевы Горы - Симферополь. Отправление со станции Мекензиевы Горы в 5.30, а дальше по действующему графику.

В ведомстве обращают внимание, что подвозить пассажиров на поезд № 6932 со станции Севастополь будет автобус, который отправится от ж/д вокзала Севастополя в 4.10, прибудет на автобусную остановку у станции Инкерман-1 4.40, отправление в 4.42, далее прибытие на автобусную остановку у станции Мекензиевы Горы в 5.10.

Напоминаем, что также крымские электрички с 11 декабря переходят на зимнее расписание.

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