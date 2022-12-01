В Крыму с 1 декабря вырасли тарифы на газоснабжение

Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря изменилась Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость газа для жителей Крыма, у которых установлен прибор учета, с 1 декабря составляет чуть более шести рублей за один кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе Минтопэнерго РК.

- С 1 декабря 2022 года стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составит 6,02484 рублей за 1 м3, - говорится в сообщении.

Что касается потребителей, у которых нет прибора учета, то тариф на природный газ для одного человека составит:

- за отопление (норма расхода шесть кубометров в месяц на человека) - 36,15 рублей;

- плита газовая при горячем водоснабжении (норма расхода 11,3 кубометра в месяц на человека) - 68,08 рублей;

- при отсутствии горячего водоснабжения (норма расхода 16,6 кубометров в месяц на человека) - 100,01 рублей.

Ранее КП-Крым уже рассказывала, как изменятся цены на коммунальные услуги в Крыму с 1 декабря 2022 года. По данным Общественной палаты Крыма, тарифы на электро и энергоснабжение повысятся значительно ниже уровня инфляции и будут едва ли не самыми доступными из всех субъектов Южного федерального округа. А следующее повышение цен ожидается только с 1 июля 2024 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50