Отели, санатории, музеи и ведомства Крыма запустят новогоднюю кампанию

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Отели, санатории, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма запускают совместную рекламную кампанию «‎Новый год в Крыму как дома»‎.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкурортов региона, с 5 декабря на туристическом портале Travel Crimea можно будет ознакомиться со всеми праздничными программами, акциями и предстоящими мероприятиями. Кроме того, в рамках кампании состоится розыгрыш отдыха на полуострове.

Более сотни санаториев и гостиниц уже представили свои новогодние программы. Акционные предложения по раннему бронированию предлагают скидки до 30-40%.

Ранее сообщалось, что в Крыму не будут тратить бюджетные средства на новогодние украшения и мероприятия. В то же время отказываться от поздравления детей в детских садах и школах не собираются.

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