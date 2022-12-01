Экс-директор госучреждения в Крыму использовал подчиненных для строительства своего дома

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ России по Республики Крым и Севастополю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего директора одного из учреждений Черноморского района ждет суд за эксплуатацию подчиненных на своей стройке. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- С 2017 по 2020 год обвиняемый <...> привлекал сотрудников, находящихся в его подчинении, для осуществления строительно-монтажных и иных работ по месту своего фактического проживания, тем самым нарушив их права и законные интересы, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено суд.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт, пойдет под суд. Он подписал акты о приемке невыполненных работ, после чего исполнитель получил оплату за свой «труд» в полном объеме.

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