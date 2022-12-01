На главной площади Симферополя идет подготовка к установке новогодней елки

Фото: пресс-служба администрации Симферополе

На площади имени Ленина в Симферополе 1 декабря ведутся работы по установке конструкций для монтажа главной новогодней ели.

- Столицу Крыма украшают к Новому году. На площадь Ленина завозят конструкции для монтажа главной новогодней ели. Завершат украшение города до 19 декабря, ко Дню Святого Николая, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополе

Ранее сообщалось, что в Крыму не будут тратить бюджетные средства на новогодние украшения и мероприятия. В то же время отказываться от поздравления детей в детских садах и школах не собираются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50