На главной площади Симферополя идет подготовка к установке новогодней елки

Фото: пресс-служба администрации Симферополе
На площади имени Ленина в Симферополе 1 декабря ведутся работы по установке конструкций для монтажа главной новогодней ели.
- Столицу Крыма украшают к Новому году. На площадь Ленина завозят конструкции для монтажа главной новогодней ели. Завершат украшение города до 19 декабря, ко Дню Святого Николая, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Симферополе
Ранее сообщалось, что в Крыму не будут тратить бюджетные средства на новогодние украшения и мероприятия. В то же время отказываться от поздравления детей в детских садах и школах не собираются.
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