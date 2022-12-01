Медведев назвал очевидными планы Запада по борьбе с Россией после возвращения Крыма

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После вхождения Крымского полуострова в состав РФ стало понятно, что Запад намерен активно бороться с Россией и пытаться обнулить все результаты ее развития за последнее время, заявил зампред Совета безопасности России, председатель «‎Единой России» Дмитрий Медведев.

- После вхождения Крыма в состав РФ было очевидно, что они все нацелены на то, чтобы в максимальной степени нам противостоять, бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, - заявил Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы киевских властей вернуть Крым силовым путем подтверждают наличие угроз от Украины, которые, по ее словам, будут устранены.

Напомним, глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявления из Киева о наступлении на полуостров после того, как глава офиса президента Украины сообщил о планах начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.

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