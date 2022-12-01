В Крыму прекратили поиски без вести пропавшей матери с малолетним ребенком

С начала 2022 года в Крыму без вести пропали более 580 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму прекратили поиски без вести пропавших в сентябре 32-летней Марии Волковой и ее малолетнего ребенка. В группе в соцсетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в ориентировке появился статус «завершен».

- Статус «завершен» в ориентировке означает, что поиски остановлены. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, заявку могут отозвать родственники пропавших, а во-вторых по просьбе самого пропавшего. Также прекращение поисков может быть по требованию полиции, - цитирует КИА информационного координатора поискового отряда.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Крыму без вести пропали более 580 человек. Из них живыми найдены 404, погибшими - 50. Что касается текущего месяца, то с начала ноября поступила 51 заявка о пропаже, живыми были найдены 34 человека, погибшими - двое.

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