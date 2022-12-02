В Крыму пьяный пенсионер зарезал прохожего, подумав, что тот украл его имущество

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

70-летнего жителя Симферопольского района признали виновным в убийстве прохожего, ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в середине мая этого года в садовом товариществе возле дома подсудимого.

– [Подсудимый] увидел идущего по улице мужчину, которого он посчитал причастным к хищению принадлежащего ему имущества, в связи с чем достал раскладной нож и последовал за потерпевшим. Настигнув мужчину на перекрестке улиц, подсудимый нанес ему удар ножом в сердце. От полученного ранения пострадавший скончался, не добравшись до своего места жительства, – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали более миллиона рублей в пользу супруги пострадавшего – в счет возмещения морального вреда и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре РК.

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