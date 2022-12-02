Зачем проверять автомобиль по VIN или номеру?

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Покупка автомобиля – это всегда стресс. Даже если вы успели сменить несколько «железных коней» и отлично разбираетесь в технической части, есть «подводные камни», которые могут существенно подпортить вам настроение после проведения сделки.

Чтобы этого не случилось, автомобиль нужно проверять всестороннее – не только возить на СТО, не только проверять легитимность бумажных документов, но и «пробивать» автомобиль по VIN и государственному номеру (опционально – по номеру рамы и кузова).

У кого бы вы ни покупали транспортное средство, проверка авто, самостоятельная или силами специалиста – это крайне важное мероприятие.

Важно! Проверка авто по гос номеру и VIN должна проводиться не только в случае покупки автомобиля «с рук», на автомобильном рынке, у перекупщиков и частников, но и при покупке новых автомобилей. Особенно в контексте участившихся случаев мошенничества и сокрытия информации даже в салонах дилеров.

Что дает проверка?

В зависимости от сервиса, где проводится проверка авто по VIN, вы получите разные данные, от краткой «истории» автомобиля до полного описания всех манипуляций и особенностей его эксплуатации. Вы можете запросить проверку на сайте vin.info.

Один из ключевых пунктов проверки – подтверждение права собственности продавца на имущество и на то, имеет ли он право продавать автомобиль.

Не менее важно узнать с помощью проверки, в каких инцидентах участвовал автомобиль. К ним относятся не только преступления и правонарушения, но и серьезные зарегистрированные аварии (не старше 2015 года).

Проверка по VIN снизит вероятность, что вы купите автомобиль, который находится в угоне или используется в качестве залогового имущества, на который наложены ограничения на регистрационные действия и так далее.

С помощью проверки вы также узнаете, какие регистрационные действия проводились с автомобилем. Например, кто и когда его покупал, сколько сменилось владельцев. Согласитесь, при покупке авто на вторичном рынке это критично важно.

Как проверять по VIN?

Обычно все сводится к элементарным действиям и не отнимает более минуты времени на получения результата. Вы заходите на один из сайтов сервисов, которые предлагают данную услугу, а затем просто вводите один из параметров в строку поиска, будь то VIN, номер рамы или кузова, государственный номер.

Если результаты проверки отличаются от того, что говорит вам продавец – от сделки лучше отказаться, какой бы выгодной она ни казалась.