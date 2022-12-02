Из Москвы в Симферополь начнет курсировать дополнительный поезд

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

С 12 декабря из Москвы в Крым начнет курсировать дополнительный поезд. Об этом говорится в официальном телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

– «Гранд Сервис Экспресс» назначает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь – с 12 декабря до середины марта, – говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание движения будет отличаться в зависимости от даты отправления. Поезд будет курсировать под разными номерами: с 12 декабря по 14 декабря - под номером 189/190; 29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января из Москвы поезд будет отправляться под номером 195/196; с середины января до середины марта поезд будет курсировать через день под номером 185/186.

В компании добавили, что в составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов уже открыта.

Ранее сообщалось, что крымские железнодорожники изменили движение электричек на первую половину декабря. Расписание подкорректировали из-за путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2.

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