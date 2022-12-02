В Керчи возложили цветы к братской могиле в преддверии Дня неизвестного солдата

Фото: администрация Керчи

В городе-герое Керчи в канун Дня неизвестного солдата состоялось возложение цветов к братскому захоронению в поселке Аджимушкай. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, год назад в братской могиле возле памятного знака на месте массовой гибели мирных жителей и советских военнопленных в Аджимушкайском рву были перезахоронены останки 253 красноармейцев. Их обнаружили при строительстве дороги на улице Гаспринского.

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

– В нашей истории много знаменательных дат. День неизвестного солдата – одна из них. Сколько еще хранит наша земля героев войн, солдат и офицеров, на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Мы обязаны помнить родную историю, помнить подвиг людей, которые в тяжелейших сражениях смогли отстоять свою Родину, – говорится в сообщении администрации.

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