Профицит бюджета Республики Крым за 11 месяцев 2022 года составил 4 млрд рублей

Безвозмездные поступления в бюджет республики составили 147 млрд рублей, что на треть выше показателя прошлого года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 11 месяцев 2022 года профицит (превышение доходов над расходами) бюджета Республики Крым составил 4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики со ссылкой на зампреда Совета министров - министра финансов РК Ирину Кивико.

– Расходы исполнены на 80%, или 206 млрд рублей, с ростом к 2021 году на 25%, порядка 40 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 19% и составили 63 млрд рублей, – говорится в сообщении.

Безвозмездные поступления в бюджет республики составили 147 млрд рублей, что на треть выше показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что в этом году Крым недополучит 3 миллиарда рублей из шести, выделение которых планировалось из федерального бюджета. Оставшуюся сумму Крым планирует получить к марту следующего года. Эти деньги запланированы на строительство и ремонт дорог.

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