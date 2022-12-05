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НовостиОбщество5 декабря 2022 4:29

«Василий Лановой» в Крыму стал самым красивым участником Бала хризантем 2022

В Никитском ботаническом саду подвели итоги выставки цветов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
«Василий Лановой». Фото: Юрий Югансон/Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

«Василий Лановой». Фото: Юрий Югансон/Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма сорт «Василий Лановой» признали самым эффектным среди 205 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантем.

- Голосовать могли как сами гости Сада, так и желающие из любого уголка планеты – на сайте и в социальных сетях НБС. Любопытны результаты статистики: число голосующих россиян составило около 70%. Остальные – представители Украины, США, Нидерландов, Финляндии, Беларуси, Австрии, Казахстана, Швеции, Великобритании, Филиппин…, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

В финал вышли 27 сортов крупноцветковых хризантем, затем стала известна великолепная тройка лидеров: «Василий Лановой», «Сон в облаках» и «Северное сияние». Автор всех трех сортов – Наталья Смыкова, НБС-ННЦ.

И вот стала известна королева, а вернее король хризантем - «Василий Лановой». Знатоки отмечают, что в Никитском саду еще не разу не побеждал в голосовании цветок, такого необыкновенно глубокого вишневого цвета.

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