В Никитском ботаническом саду выбрали королеву Бала хризантем

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

В Никитском ботаническом саду Крыма выбрали королеву Бала хризантем на 2022 год - цветок сорта «‎Василий Лановой». Об этом сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Поясняется, что посетители сада на протяжении двух месяцев голосовали за любимые сорта.

- Они имели возможность и рассмотреть цветок со всех сторон, и вдохнуть его аромат, и оценить то, как смотрится избранная красавица на фоне других претенденток, - говорится в сообщении.

По итогам голосования финал вышли 27 сортов крупноцветковых хризантем, затем стала известна великолепная тройка лидеров: «Василий Лановой», «Сон в облаках» и «Северное сияние». Автор всех трех сортов – Наталья Смыкова, НБС-ННЦ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50