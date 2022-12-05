В Крыму к концу текущей недели потеплеет до +13 градусов

Зима не спешит на полуостров в этом году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Крымском полуострове в течение текущей недели потеплеет до + 13 градусов. Снега ждать не стоит, дождей тоже не предвидится.

- В начале недели сохранятся северо-восточные ветра, температура воздуха в ночные часы понизится и составит от -2 до +3 градусов, днем максимум +1…6. Это характер погоды на первую половину недели, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «‎Спутник в Крыму».

По его словам, ко второй половине недели ветра сменятся на южные румбы, ожидается потепление. Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до +7 градусов, днем в среду уже +4-9 градусов, в четверг +7-12 градусов. Следующие три дня температура будет колебаться в диапазоне +8-13 градусов.

Напомним, что 5 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Симферополе переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем составит +1-+3 градусов.

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