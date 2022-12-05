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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:10

Глава Крыма поздравил волонтеров республики с Днем добровольца 5 декабря

По его словам, волонтерское движение в Крыму приобрело впечатляющий размах
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: скриншот из видео/Сергей Аксенов/Tg

Фото: скриншот из видео/Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 5 декабря поздравил волонтеров с Днем добровольца.

- Волонтерское движение в Крыму приобрело впечатляющий размах. Волонтеры внесли большой вклад в борьбу с пандемией, в ликвидацию последствий ЧС, - написал глава республики в своем Tg-канале.

По его словам, неравнодушные жители полуострова не только помогают пожилым людям, инвалидам, но и участвуют экологических акциях и поддерживают в надлежащем состоянии воинские захоронения и памятники, посвященные важным историческим событиям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Керчи поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым обучил добровольцев. Волонтерам рассказали о специфике городского и лесного поиска.

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