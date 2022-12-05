Новогоднюю ель в центре Симферополя установят в течение 10 дней

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Главную новогоднюю ель на площади имени Ленина в центре Симферополя установят в течение 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сегодня работники муниципального учреждения «Горсвет» устанавливают украшения к празднику. Сегодня работы ведутся на улице Екатериниской (Карла Маркса). На очереди украшение площади Куйбышева, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

Напомним, 1 декабря на центральной площади крымской столицы были проведены работы по установке конструкций для монтажа главной новогодней ели. Завершить украшение города до намерены 19 декабря, ко Дню Святого Николая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50